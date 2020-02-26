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Россияне остались без медалей в суперспринте на ЧЕ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На чемпионате Европы по биатлону завершился финал в суперспринте у мужчин. Гонку выиграл белорусский спортсмен Сергей Бочарников, который преодолел дистанцию за 14 минут 12,8 секунды.

Второе место занял чех Адам Вацлавик, третьим стал украинец Дмитрий Пидручный. Распределение наград произошло на финишной ленточке, отставание биатлонистов от лидера составило менее 0,5 секунды.

Россиянин Саид Халили занял седьмое место, Кирилл Стрельцов - 12-е, Эдуард Латыпов - 13-е, Дмитрий Иванов - 26-е, Василий Томшин - 29-е.

ЧЕ по биатлону. Финал суперспринта

  • 1. Сергей Бочарников (Белоруссия) - 14 минут 12,8 секунды (0 промахов+2 доппатрона);
  • 2. Адам Вацлавик (Чехия) - +0,4 секунды (0+3);
  • 3. Дмитрий Пидручный (Украина) - +0,5 (1+2);
  • 7. Саид Халили (Россия) - +29,7 (1+1);
  • 12. Кирилл Стрельцов (Россия) - +43,1 (1+3);
  • 13. Эдуард Латыпов (Россия) - +46,7 (2+2);
  • 26. Дмитрий Иванов (Россия) - +1.28,5 (2+3);
  • 29. Василий Томшин (Россия) - +2.13,2 (5+4).
Темы биатлон саид халили эдуард латыпов кирилл стрельцов чемпионат европы по биатлону
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