Россияне остались без медалей в суперспринте на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону завершился финал в суперспринте у мужчин. Гонку выиграл белорусский спортсмен Сергей Бочарников, который преодолел дистанцию за 14 минут 12,8 секунды.

Второе место занял чех Адам Вацлавик, третьим стал украинец Дмитрий Пидручный. Распределение наград произошло на финишной ленточке, отставание биатлонистов от лидера составило менее 0,5 секунды.

Россиянин Саид Халили занял седьмое место, Кирилл Стрельцов - 12-е, Эдуард Латыпов - 13-е, Дмитрий Иванов - 26-е, Василий Томшин - 29-е.

ЧЕ по биатлону. Финал суперспринта