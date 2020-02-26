Российская теннисистка Мария Шарапова за свою карьеру заработала 38 777 962 доллара призовых. Сегодня экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры.
По сумме призовых Шарапова занимает третье место в истории среди женщин, уступая сёстрам Уильямс.
Шарапова начала заниматься теннисом в Сочи в 4 года. В 1995 году, в возрасте 8 лет, отец перевез спортсменку в США в академию Болетьери.
Первый турнир в рамках ITF Шарапова провела в 14 лет, в марте 2002 года дебютировала в WTA туре. В своей карьере россиянка выиграла 36 турниров WTA, среди которых:
В марте 2016 года Шарапова призналась в употреблении мельдония, который запретили с января. Россиянка получила дисквалификацию на 15 месяцев и вернулась на корт в апреле 2017 года.
После возвращения Шарапова не смогла выйти на прежний уровень. Россиянка по итогам 2017 года заняла 57-е место в рейтинге WTA, в 2018 году стала 29-й, а в 2019 году — 136-й.
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