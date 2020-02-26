Кремлёв предложил перенести Олимпиаду-2020 в Россию из-за коронавируса

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал предложение о переносе Олимпиады-2020 из Японии. По его мнению, единственной страной, которая может провести Игры в условиях разрастания эпидемии коронавируса, является Россия.

Кремлёв привёл пример форума Международной федерации любительского бокса AIBA, который был отменен в Италии. Также глава Федерации бокса Японии сообщил, что не может выехать из страны по причине эпидемии.

"Единственная страна, которая может быстро организовать Олимпиаду и у которой есть все условия, это, конечно, Россия. Никто не сможет так быстро организовать и подготовить. Учитывая всю эту неготовность стран, я бы предложил. Россия — единственная страна в мире, которая может принять Олимпиаду. Созданы все условия. В аэропортах проверяют все так четко, все организованно", — заявил Кремлёв в интервью изданию "Говорит Москва".

Запрет на проведение соревнований в России

Напомним, в декабре Всемирное антидопинговое агентство применило санкции к российскому спорту, среди которых есть запрет на проведение крупных мероприятий. По решению WADA, Россия не может принимать Олимпийские игры и чемпионаты мира на своей территории на протяжении четырёх лет.

РУСАДА не согласилось с санкциями. Решение WADA будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS), который примет окончательный вердикт.