Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Об этом спортсменка рассказала в интервью журналу Vanity Fair.

Шарапова завершила карьеру на 373-м месте в рейтинге WTA. В последнее время девушку преследовали постоянные травмы, из-за чего она часто снималась с турниров.

Карьера Марии Шараповой

Шарапова начала заниматься теннисом в Сочи в 4 года. В 1995 году, в возрасте 8 лет, отец перевез спортсменку в США в академию Болетьери.

Первый турнир в рамках ITF Шарапова провела в 14 лет, в марте 2002 года дебютировала в WTA туре. В своей карьере россиянка выиграла 36 турниров WTA, среди которых:

Уимблдон (2004);

US Open (2006);

Australian Open (2008);

Roland Garros (2012, 2014);

Итоговый турнир WTA (2004);

турнир Олимпиады-2012.

В марте 2016 года Шарапова призналась в употреблении мельдония, который запретили с января. Россиянка получила дисквалификацию на 15 месяцев и вернулась на корт в апреле 2017 года.

После возвращения Шарапова не смогла выйти на прежний уровень. Россиянка по итогам 2017 года заняла 57-е место в рейтинге WTA, в 2018 году стала 29-й, а в 2019 - 136-й.