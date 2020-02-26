Этап Кубка мира по сноуборду в Москве отменён из-за отсутствия снега

Глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров сообщил, что этап Кубка мира в Москве не состоится. Спортсмены должны были выступить в дисциплине параллельный слалом на Воробьёвых горах 6 марта.

Причиной отмены стало отсутствие снега. Федерация рассматривает вариант переноса в Подмосковье, но и там есть сложности.