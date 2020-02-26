Глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров сообщил, что этап Кубка мира в Москве не состоится. Спортсмены должны были выступить в дисциплине параллельный слалом на Воробьёвых горах 6 марта.
Причиной отмены стало отсутствие снега. Федерация рассматривает вариант переноса в Подмосковье, но и там есть сложности.
"На Воробьевых горах нет снега, там точно не пройдет этап Кубка мира по слалому. Сейчас вместо Москвы рассматривается Подмосковье, клуб Леонида Тягачева (в Шуколово). Но в Подмосковье тоже печальная ситуация - и консистенция снега, и прогноз погоды", - заявил Тихомиров в интервью "РИА Новости".
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.