На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялась квалификация в суперспринте. Старт выиграла биатлонистка из Белоруссии Динара Алимбекова.
В финал, который пройдёт в виде масс-старта, вышли 30 биатлонисток, среди которых четыре россиянки:
Кристина Резцова заняла 31-е место. Для попадания в финал ей не хватило 0,5 секунды. Екатерина Глазырина финишировала 72-й.
Финал суперспринта у женщин состоится в 18.00 по московскому времени. Спортсменки преодолеют 4 км с четырьмя огневыми рубежами.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.