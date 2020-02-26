Резцова не смогла выйти в финал суперспринта на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялась квалификация в суперспринте. Старт выиграла биатлонистка из Белоруссии Динара Алимбекова.

В финал, который пройдёт в виде масс-старта, вышли 30 биатлонисток, среди которых четыре россиянки:

Виктория Сливко - 7-е место;

- 7-е место; Евгения Павлова - 12-е место;

- 12-е место; Ульяна Кайшева - 25-е место;

- 25-е место; Анастасия Поршнева - 27-е место.

Кристина Резцова заняла 31-е место. Для попадания в финал ей не хватило 0,5 секунды. Екатерина Глазырина финишировала 72-й.

Финал суперспринта у женщин состоится в 18.00 по московскому времени. Спортсменки преодолеют 4 км с четырьмя огневыми рубежами.