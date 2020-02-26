Губерниев послал немку Вильхельм из-за слов о Логинове

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление олимпийской чемпионки из Германии Кати Вильхельм. Девушка потребовала объяснений от российского чемпиона Александра Логинова.

"Знаете что, ребята. Скажу так. Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу. Смело!" - написал Губерниев в Telegram.

Напомним, Логинов с 2014-го по 2016 год отбыл дисквалификацию за употребление ЭПО. После возвращения к соревнованиям он неоднократно подвергался информационным атакам со стороны других биатлонистов.

На чемпионате мира по биатлону он выиграл золото в спринте и бронзу в преследовании.