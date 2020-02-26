"Манчестер Сити" подал апелляцию на дисквалификацию в CAS

"Манчестер Сити" подал жалобу на решение УЕФА о дисквалификации команды от еврокубков на два года. Апелляция была подана в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает Sky Sports.

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" за нарушение правил финансового fair play. Дисквалификация распространяется на сезоны 2020/21 и 2021/22. Кроме того, клуб должен заплатить штраф в размере 30 млн евро.

УЕФА обвинил "Манчестер Сити" в том, что клуб намерено завышал доходы от спонсорских контрактов, а большинство расходов покрывал владелец клуба шейх Мансур.