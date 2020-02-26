Пять россиян вышли в финал суперспринта на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону состоялась квалификация суперспринта у мужчин. В финал вышли 30 спортсменов, среди которых пять россиян.

Квалификацию выиграл белорусский биатлонист Антон Смольский. Второе место с отставанием в 14,3 секунды занял россиянин Эдуард Латыпов.

Девятый результат показал Кирилл Стрельцов, 21-е - Саид Халили, 26-е - Дмитрий Иванов, 30-е - Василий Томшин.

В финал суперспринта не попал Матвей Елисеев, который занял 33-е место, отстав от выхода из квалификации на 1,7 секунды.

Финальная гонка с массовым стартом состоится в 17.30. Биатлонисты пройдут 6 км с четырьмя огневыми рубежами.