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Источник Правда.Ру

Международная федерация рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА в марте

Спорт

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) проведёт заседание совета, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Заседание совета состоится 11 и 12 марта. Ранее антидопинговый орган международной федерации AIU рекомендовал совету полностью исключить ВФЛА из своего состава.

Рекомендация связана с "делом Лысенко". Руководство ВФЛА обвинили в подделке документов после пропуска легкоатлетом трёх допинг-тестов. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин и руководство ушло в отставку. Выборы нового главы организации состоятся 28 февраля.

"Да, совету будет представлен отчет о положении ВФЛА", — сообщили в World Athletics, отвечая на вопрос ТАСС о повестке предстоящего заседания совета.

вфла легкая атлетика
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