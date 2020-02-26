Международная федерация рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА в марте

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) проведёт заседание совета, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Заседание совета состоится 11 и 12 марта. Ранее антидопинговый орган международной федерации AIU рекомендовал совету полностью исключить ВФЛА из своего состава.

Рекомендация связана с "делом Лысенко". Руководство ВФЛА обвинили в подделке документов после пропуска легкоатлетом трёх допинг-тестов. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин и руководство ушло в отставку. Выборы нового главы организации состоятся 28 февраля.