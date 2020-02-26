НХЛ планирует провести матч "Вашингтона" в России

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли рассказал о том, что лига работает над проведением одного из матчей "Вашингтона" в России. Лига хотела сделать это в 2020 году, но пока обстоятельства не позволяют организовать игру.

"Я знаю, что у "Вашингтона" есть в этом интерес, но даже если не России, то они хотели бы провести матч в других странах. Мы будем искать варианты, чтобы учесть их интерес", — заявил Дэйли в интервью NBC.

В настоящий момент в "Вашингтоне" выступают пятеро российских хоккеистов: