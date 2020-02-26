"Сахалин" из-за коронавируса автоматически стал чемпионом АХЛ

Финал Азиатской хоккейной лиги (АХЛ) между "Сахалином" и корейским "Анян Халла" отменён из-за вспышки коронавируса. Организация приняла решение вручить титул сразу двум командам, сообщает пресс-служба российской команды.

"Сахалин" второй раз подряд стал чемпионом лиги. В этом сезоне команда заняла первое место в регулярном чемпионате.

Азиатская хоккейная лига

Чемпионат АХЛ проводится с 2004 года. "Сахалин" принимает участие в турнире с 2015 года. Ранее в АХЛ также играла команда из Хабаровска "Голден Амур".

Самый титулованный клуб — "Анян Халла", который выигрывал чемпионат шесть раз.