ЧМ по фигурному катанию: что будет с турниром из-за коронавируса

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. Ранее организация перенесла чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле. С 16 по 22 марта в Монреале должен состояться ЧМ по фигурному катанию.

По словам Лакерника, проведению этого турнира на данный момент ничего не угрожает.

"Ситуация с коронавирусом пока не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале", — заявил президент ISU в интервью РИА "Новости".

Чемпионат мира по фигурному катанию

На соревнованиях в Монреале должны выступить двое мужчин, три женщины, три спортивные пары и три танцевальных дуэта из России.