Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. Ранее организация перенесла чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле. С 16 по 22 марта в Монреале должен состояться ЧМ по фигурному катанию.
По словам Лакерника, проведению этого турнира на данный момент ничего не угрожает.
"Ситуация с коронавирусом пока не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале", — заявил президент ISU в интервью РИА "Новости".
На соревнованиях в Монреале должны выступить двое мужчин, три женщины, три спортивные пары и три танцевальных дуэта из России.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.