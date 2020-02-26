Международный союз конькобежцев (ISU) перенёс чемпионат мира по шорт-треку из-за коронавируса. Турнир должен был состояться с 13 по 15 марта в Сеуле.
Главный тренер сборной России Владимир Григорьев отметил, что спортсмены расстроены из-за отмены чемпионата. По мнению наставника, россияне могли претендовать на медали.
"Мы очень расстроены. У нас реально могло быть золото в мужской эстафете. Семен Елистратов мог бы на дистанциях 1000 и 1500 метров завоевать медали. Софья Просвирнова сейчас неплохо едет, тоже могла принести команде медаль. Как и Екатерина Ефременкова. В женской эстафете наша команда также могла претендовать на медали", — приводит РИА "Новости" слова Григорьева.
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