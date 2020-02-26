Российские спортсмены расстроены из-за отмены ЧМ по шорт-треку

Международный союз конькобежцев (ISU) перенёс чемпионат мира по шорт-треку из-за коронавируса. Турнир должен был состояться с 13 по 15 марта в Сеуле.

Главный тренер сборной России Владимир Григорьев отметил, что спортсмены расстроены из-за отмены чемпионата. По мнению наставника, россияне могли претендовать на медали.