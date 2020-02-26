Овечкин отреагировал на вторую беременность жены

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал новость о беременности жены Анастасии. Ранее девушка опубликовала в Instagram семейную фотографию, на которой виден округлившийся живот.

"Мы очень тебя ждем", — написала Анастасия.

У Александра и Анастасии это будет второй ребёнок. В августе 2018 года родился сын Сергей.

"Прекрасное чувство. Чем больше детей, тем веселее", — заявил Овечкин в комментарии "СЭ".

Александр Овечкин

Овечкин в последнем матче с "Виннипегом" забросил 701-ю шайбу в НХЛ. Он занимает восьмое место в списке бомбардиров.