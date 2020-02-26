Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал новость о беременности жены Анастасии. Ранее девушка опубликовала в Instagram семейную фотографию, на которой виден округлившийся живот.
"Мы очень тебя ждем", — написала Анастасия.
У Александра и Анастасии это будет второй ребёнок. В августе 2018 года родился сын Сергей.
"Прекрасное чувство. Чем больше детей, тем веселее", — заявил Овечкин в комментарии "СЭ".
Овечкин в последнем матче с "Виннипегом" забросил 701-ю шайбу в НХЛ. Он занимает восьмое место в списке бомбардиров.
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Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.