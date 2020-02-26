Болгария отказалась принимать юниорский ЧМ по хоккею из-за коронавируса

Хоккейная федерация Болгарии сообщила об отказе принимать юниорский чемпионат мира в группе "В" в возрасте до 18 лет. Матчи должны были пройти в Софии с 23 по 29 марта.

Правительство Болгарии ранее выпустило рекомендацию отменить массовые мероприятия в закрытых помещениях для противодействия распространению коронавируса. Организаторы чемпионата приняли решение согласиться с рекомендациями, сообщает Monitor.

Турнир был перенесен в Болгарию из Китая, в котором в конце 2019 года началась эпидемия коронавируса.

Юниорский чемпионат мира по хоккею

В чемпионате (U-18) второго дивизиона группы "В" должны были принять участие команды:

Испании;

Голландии;

Австралии;

Хорватии;

Китая;

Болгарии.

Турнир в группе "А" должен пройти в Словакии. Чемпионат в элитном дивизионе с участием сборной России запланирован на апрель в США.