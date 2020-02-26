"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Виннипег". Основное время и овертайм матча завершился со счётом 3:3, а серию буллитов команды выиграла 3:2.
Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 701-ю шайбу в карьере. Также в его активе победный буллит.
Матч стал примечательным тем, что за "Вашингтон" дебютировал Илья Ковальчук. Россиянин начал игру в третьем звене и провёл на площадке 14 минут 39 секунд.
Ковальчук совершил 3 броска по воротам, провёл 2 силовых приёма и заблокировал 2 броска. Россиянин набрал показатель полезности "-2".
Овечкин занимает восьмое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
|1
|Уэйн Гретцки
|894
|Эдмонтон Ойлерз
|2
|Горди Хоу
|801
|Детройт Ред Уингз
|3
|Яромир Ягр
|766
|Вашингтон Кэпиталз
|4
|Бретт Халл
|741
|Сент-Луис Блюз
|5
|Марсель Дионн
|731
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|Фил Эспозито
|717
|Бостон Брюинз
|7
|Майк Гартнер
|708
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|Александр Овечкин
|701
|Вашингтон Кэпиталз
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