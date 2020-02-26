Ковальчук дебютировал за "Вашингтон", Овечкин забросил победный буллит

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Виннипег". Основное время и овертайм матча завершился со счётом 3:3, а серию буллитов команды выиграла 3:2.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 701-ю шайбу в карьере. Также в его активе победный буллит.

Дебют Ковальчука

Матч стал примечательным тем, что за "Вашингтон" дебютировал Илья Ковальчук. Россиянин начал игру в третьем звене и провёл на площадке 14 минут 39 секунд.

Ковальчук совершил 3 броска по воротам, провёл 2 силовых приёма и заблокировал 2 броска. Россиянин набрал показатель полезности "-2".

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Овечкин занимает восьмое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.