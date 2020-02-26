Чемпионат Европы по биатлону стартует суперспринтом

В белорусских Раубичах в среду, 26 февраля, стартует чемпионат Европы по биатлону. В первый день соревнований состоятся два суперспринта - у мужчин и женщин.

В 13.00 стартует мужская квалификация, участие в которой примут шестеро россиян:

Кирилл Стрельцов - 12-й номер;

Эдуард Латыпов - 27;

Василий Томшин - 47;

Саид Халили - 57;

Матвей Елисеев - 79;

Дмитрий Иванов - 92.

В 15.00 начинается женская квалификация. От России в этой гонке стартуют:

Екатерина Глазырина - 2;

Ульяна Кайшева - 10;

Евгения Павлова - 17;

Виктория Сливко - 47;

Кристина Резцова - 54;

Анастасия Поршнева - 72.

В 17.30 состоится финал у мужчин, в 18.00 финал у женщин.

Правила суперспринта

Суперспринт разделён на две гонки, которые можно сравнить с обычным спринтом и масс-стартом.