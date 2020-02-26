Чемпионат Европы по биатлону стартует суперспринтом
В белорусских Раубичах в среду, 26 февраля, стартует чемпионат Европы по биатлону. В первый день соревнований состоятся два суперспринта - у мужчин и женщин.
В 13.00 стартует мужская квалификация, участие в которой примут шестеро россиян:
- Кирилл Стрельцов - 12-й номер;
- Эдуард Латыпов - 27;
- Василий Томшин - 47;
- Саид Халили - 57;
- Матвей Елисеев - 79;
- Дмитрий Иванов - 92.
В 15.00 начинается женская квалификация. От России в этой гонке стартуют:
- Екатерина Глазырина - 2;
- Ульяна Кайшева - 10;
- Евгения Павлова - 17;
- Виктория Сливко - 47;
- Кристина Резцова - 54;
- Анастасия Поршнева - 72.
В 17.30 состоится финал у мужчин, в 18.00 финал у женщин.
Правила суперспринта
Суперспринт разделён на две гонки, которые можно сравнить с обычным спринтом и масс-стартом.
- В квалификации (спринт) биатлонисты проходят три круга по 1,2 км (женщины - три круга по 0,8 км) с двумя огневыми рубежами - лёжа и стоя.
- У биатлониста на рубежах есть по три доппатрона. Если спортсмен не закрывает пять мишеней восемью патронами, он снимается с соревнований.
- В финал выходят 30 лучших спортсменов, которые проводят гонку по принципу масс-старта.
- Дистанция в финале составляет пять кругов по 1,2 км (женщины - пять кругов по 0,8 км).
- Биатлонисты проходят четыре огневых рубежа (две "лёжки", две "стойки). Правила стрельбы такие же, как и в квалификации.