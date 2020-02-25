УЕФА вынес решение о дисквалификации украинского футболиста киевского "Динамо" Артёма Беседина. Отстранение начинается с 19 декабря 2019 года, то есть полузащитник не сможет выступить на Евро-2020.
Киевское "Динамо" сделало заявление по поводу ситуации с Бесединым. В клубе пока не знают, будут ли обжаловать решение.
"О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее.
К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств", — говорится в заявлении бело-голубых.
Беседин является воспитанником харьковского футбола. В украинском чемпионате он выступал за:
В составе сборной Украины футболист выступал с 2016 года. Он провёл 13 матчей, в которых забил 2 мяча.
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