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Источник Правда.Ру

Футболист сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА вынес решение о дисквалификации украинского футболиста киевского "Динамо" Артёма Беседина. Отстранение начинается с 19 декабря 2019 года, то есть полузащитник не сможет выступить на Евро-2020.

Киевское "Динамо" сделало заявление по поводу ситуации с Бесединым. В клубе пока не знают, будут ли обжаловать решение.

"О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее.

К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств", — говорится в заявлении бело-голубых.

Артём Беседин

Беседин является воспитанником харьковского футбола. В украинском чемпионате он выступал за:

  • "Металлист" — 21 матч, 1 гол;
  • "Динамо" — 82 матча, 21 гол.

В составе сборной Украины футболист выступал с 2016 года. Он провёл 13 матчей, в которых забил 2 мяча.

Темы допинг футбол украина артем беседин фк динамо киев
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