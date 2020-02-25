Парагвайский вратарь забил нелепый автогол после глупой ошибки

Парагвайский вратарь команды "Хенераль Диас" Густаво Сердан стал известен на весь мир после своей ошибки.

В игре национального чемпионата против Гуареньи он забил гол в собственные ворота. Голкипер принял пас от защитника, ввязался в борьбу с соперником и проиграл её.

Матч завершился со счётом 1:1. 24-летний вратарь провёл четыре игры в чемпионате парагвайской Арпетуры, пропустив восемь голов.