Парагвайский вратарь команды "Хенераль Диас" Густаво Сердан стал известен на весь мир после своей ошибки.
В игре национального чемпионата против Гуареньи он забил гол в собственные ворота. Голкипер принял пас от защитника, ввязался в борьбу с соперником и проиграл её.
Матч завершился со счётом 1:1. 24-летний вратарь провёл четыре игры в чемпионате парагвайской Арпетуры, пропустив восемь голов.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.