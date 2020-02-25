Олимпийский чемпион Александр Тихонов и журналист Дмитрий Губерниев снова ругаются в Сети. Бывший глава СБР обвинил комментатора в провале сборной на чемпионате мира в Антерсельве.
Российская команда взяла две медали - Александр Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в преследовании. По словам Тихонова, среди прочего в этом есть вина и Губерниева.
"Губерниев - это один из факторов, который потопил сегодняшний биатлон! Куклина сидит, наводит брови и всё прочее, а её показывают народу по телевидению. Результат - ноль, 28 стартов подряд без медалей. Да они испоганили всё! Биатлон с Тихоновым был бы понятен. Только золота было 24. А этот безграмотный второй сезон подряд топит свою рожу. Оскорбил Елену Вяльбе, потом Юрия Семина, теперь Никиту Задорова. Кто ты такой сам-то? Гребец третьего разряда юношеского!" - заявил Тихонов в интервью РИА "Новости".
Комментатор на это ответил лаконично и довольно грубо.
"Опять завыли старые пердуны, которые прятали глаза в Антхольце... Люблю биатлонный "Ералаш", - написал Губерниев в Telegram.
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