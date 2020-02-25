Российские футболисты соберутся в Новогорске 22 марта

Сборная России по футболу начнёт тренировки перед товарищескими матчами 22 марта. Основная часть команды в этот день соберётся в Новогорске, а на следующий день приедут все футболисты.

28 марта команда России сыграет на выезде против Швеции, 31 марта - в гостях в Молдавии. Эти игры станут одним из этапов подготовки к Евро-2020.

В конце мая-начале июня команда проведёт ещё один сбор, в рамках которого состоятся два матча - против Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). На чемпионате Европы сборная России проведёт как минимум три поединка: