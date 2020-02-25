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Олимпийский чемпион Мо Фара признался в употреблении аналога мельдония

Спорт

Четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фара признался в нарушении антидопинговых правил. Британец использовал вещество L-карнитин в инъекциях в различных количествах. Об этом он рассказал на допросе комиссарам Антидопингового агентства США (USADA), сообщает The Guardian.

Инъекции легкоатлету вводил главный врач британской федерации лёгкой атлетики Роб Чакраверти в присутствии тренеров Барри Фаджа, Альберто Саласара и одного из директоров федерации Нила Блэка.

По словам Фары, объем инъекций составил 13,5 мл в то время как разрешённое количество составляет 50 мл. Нарушение состоит в том, что Фара не указал этого в допинговом отчёте, хотя обязан был это сделать за неделю.

Фара заявил, он не думал, что принимает L-карнитин. Отказ предоставлять допинг-пробы спортсмен объяснил тем, что хотел разобраться в ситуации.

"Я хотел во всем разобраться, извините, но принимал его в то время, хотя думал, что это не так", — заявил Фара во время допроса.

Отметим, L-карнатин — аминокислота, которая помогает ускорить обмен веществ. Препарат помогает улучшить спортивные результаты. Его называют аналогом мельдония, который был ранее запрещён Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Мо Фара

Британец выигрывал забеги на 5 и 10 тыс. метров на двух олимпийских играх подряд. В 2012 и 2016 годах он завоевал четыре золота. Также на его счету шесть наград высшего достоинства на чемпионатах мира.

Темы wada допинг мо фара легкая атлетика
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