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Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве станет рекордным

Спорт

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве станет рекордным по количеству участниц. На турнир, который состоится с 21 по 24 мая, зарегистрировались 311 спортсменок из 41-й страны.

Участие в чемпионате примут 171 гимнастка во взрослой категории (45 в многоборье и 25 команд в групповых упражнениях), а также 140 среди юниорок.

В предыдущих турнирах не было столько спортсменок. В 2019 году в Баку стартовали 185 гимнасток, в 2018 году в Гвадалахаре - 224, в 2017 году в Будапеште - 234.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике

С 2000 года групповые соревнования непременно выигрывает российская команда. Чемпионками в индивидуальном многоборье с 1998 года становились:

  • Алина Кабаева (5 раз);
  • Вера Сессина;
  • Евгения Канаева (3 раза);
  • Яна Кудрявцева (2 раза);
  • Арина Аверина.
художественная гимнастика
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