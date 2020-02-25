Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский не будет участвовать в выборах главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом он сообщил в комментарии РИА "Новости".
Борзаковский объяснил снятие тем, что ранее он участвовал в работе руководящих органов ВФЛА. Таким образом, на пост осталось три кандидата:
Выборы главы организации состоятся 28 февраля на конференции в Москве.
Ранее спортивный эксперт, бывший член президиума ВФЛА, Алексей Кустов в интервью "Правде.Ру" предположил такой ход событий. По его словам, до выборов состоятся несколько решений о снятии кандидатов.
"Сейчас идет то, что было с биатлоном, когда Прохорова внедрили. Выдавили великого Тихонова и внедрили Прохорова. Вот вся ситуация. И у меня еще информация появилась из достоверных источников, что это не окончательный список претендентов, он будет урезаться", - говорил Кустов 19 февраля.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.