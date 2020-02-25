Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский не будет участвовать в выборах главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом он сообщил в комментарии РИА "Новости".

Борзаковский объяснил снятие тем, что ранее он участвовал в работе руководящих органов ВФЛА. Таким образом, на пост осталось три кандидата:

Михаил Гусев - спортивный менеджер, чемпион СССР в толкании ядра;

Олег Курбатов - президент Федерации лёгкой атлетики Москвы;

Евгений Юрченко - бывший вице-губернатор Воронежской области.

Выборы главы организации состоятся 28 февраля на конференции в Москве.

Ранее спортивный эксперт, бывший член президиума ВФЛА, Алексей Кустов в интервью "Правде.Ру" предположил такой ход событий. По его словам, до выборов состоятся несколько решений о снятии кандидатов.