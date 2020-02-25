Марафонец Егоров бежит из Петербурга во Владивосток: пройдено 1200 км

Марафонец Максим Егоров преодолел дистанцию в 1216 км по дороге из Санкт-Петербурга во Владивосток. С 26 января легкоатлет добежал до Нижнего Новгорода. В день он преодолевает 30-60 км пути.

В Нижнем Новгороде Егоров сделал один день отдыха. После этого он продолжит путь.

"Бегу по 5-6 часов в день. На ночь останавливаюсь в гостиницах или у знакомых, а также у тех, кто следит в соцсетях за моим марафоном и приглашает в гости", - рассказал Егоров РИА "Новости".

29-летний спортсмен работает в фирме по обслуживанию аэродромов. Для своего марафона парень взял отпуск на полгода.