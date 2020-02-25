Владелец "Спартака" Федун за сутки потерял 508 млн долларов

Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун за сутки потерял 508 млн долларов из-за падения рынков на фоне эпидемии коронавируса. Основной акционер "Лукойла" занимает 192-е место среди миллиардеров по версии Bloomberg.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира из-за обвала индексов на американских биржах потеряли около 139 млрд долларов за сутки. Основные потери понесли:

Бернар Арно (LVMH) - 4,8 млрд долларов;

Джефф Безос (Amazon) - 4,8 млрд долларов;

Амансио Ортега (Zara) - 4 млрд долларов;

Марк Цукерберг (Facebook) - 3,48 млрд долларов.

Леонид Федун и "Спартак"

Федун приобрёл контрольный пакет акций красно-белых в 2003 году. В сентябре 2014 года был открыт стадион "Открытие Арена", который принял матчи Кубка конфедерации-2017 и чемпионата мира-2018.

В 2017 году "Спартак" впервые за 15 лет выиграл чемпионский титул.