Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун за сутки потерял 508 млн долларов из-за падения рынков на фоне эпидемии коронавируса. Основной акционер "Лукойла" занимает 192-е место среди миллиардеров по версии Bloomberg.
Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира из-за обвала индексов на американских биржах потеряли около 139 млрд долларов за сутки. Основные потери понесли:
Федун приобрёл контрольный пакет акций красно-белых в 2003 году. В сентябре 2014 года был открыт стадион "Открытие Арена", который принял матчи Кубка конфедерации-2017 и чемпионата мира-2018.
В 2017 году "Спартак" впервые за 15 лет выиграл чемпионский титул.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.