Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Владелец "Спартака" Федун за сутки потерял 508 млн долларов

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун за сутки потерял 508 млн долларов из-за падения рынков на фоне эпидемии коронавируса. Основной акционер "Лукойла" занимает 192-е место среди миллиардеров по версии Bloomberg.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира из-за обвала индексов на американских биржах потеряли около 139 млрд долларов за сутки. Основные потери понесли:

  • Бернар Арно (LVMH) - 4,8 млрд долларов;
  • Джефф Безос (Amazon) - 4,8 млрд долларов;
  • Амансио Ортега (Zara) - 4 млрд долларов;
  • Марк Цукерберг (Facebook) - 3,48 млрд долларов.

Леонид Федун и "Спартак"

Федун приобрёл контрольный пакет акций красно-белых в 2003 году. В сентябре 2014 года был открыт стадион "Открытие Арена", который принял матчи Кубка конфедерации-2017 и чемпионата мира-2018. 

В 2017 году "Спартак" впервые за 15 лет выиграл чемпионский титул.

Темы футбол фк спартак коронавирус леонид федун
Новости Все >
Пласидо Доминго признал обвинения в домогательствах и извинился
Владелец "Спартака" Федун за сутки потерял 508 млн долларов
Пользователи не узнали похудевшую Степаненко
Чорлука подписал новый контракт с "Локомотивом"
Елена Степаненко восхитила поклонников новой прической и молодым лицом
Героиня реалити-шоу в Румынии проиграла на этапе и сломала обидчику нос
Корпоратив со стриптизом обернулся остранением для начальника морга
Атомная подлодка США потеряла защитное покрытие после первого похода
Овечкин отреагировал на переход Ковальчука в "Вашингтон"
В Казахстане откроется первый пятизвёздочный отель all inclusive
Последние материалы
Владелец "Спартака" Федун за сутки потерял 508 млн долларов
Пользователи не узнали похудевшую Степаненко
Чорлука подписал новый контракт с "Локомотивом"
Елена Степаненко восхитила поклонников новой прической и молодым лицом
Героиня реалити-шоу в Румынии проиграла на этапе и сломала обидчику нос
Корпоратив со стриптизом обернулся остранением для начальника морга
Атомная подлодка США потеряла защитное покрытие после первого похода
Овечкин отреагировал на переход Ковальчука в "Вашингтон"
В Казахстане откроется первый пятизвёздочный отель all inclusive
Харви Вайнштейн был госпитализирован из зала суда
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Путин заявил об эффективности нацпроектов
В Германии обнаружили череп крошечного динозавра
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Певицу Ирину Аллегрову не узнали на фото без парика
Губерниев сравнил дело Логинова с инцидентом с Голуновым
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Голосование за поправки в Конституцию - вопрос доверия президенту
В России поменяются правила открытия депозитов и выдачи кредитов
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ