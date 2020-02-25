Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан рассказал о реакции капитана команды Александра Овечкина на переход Ильи Ковальчука. Российский нападающий, который с 3 января выступал за "Монреаль", подписал контракт со "Столичными" 23 февраля.
«Ови был рад, они хорошие друзья. Наверное, они заранее обсудили то, что хотели бы играть вместе. Ови реально относится к вещам. Он говорил: "Если в этом есть смысл, я за, а если бессмысленно, то этого не должно произойти"», — приводит TSN слова Маклеллана.
Ковальчук провёл за "Канадиенс" 22 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 7 результативных передач. Перед этим россиянин выступал за "Лос-Анджелес Кингз". Форвард вернулся в НХЛ после шестилетнего перерыва.
С 2005 по 2012 год Ковальчук выступал за "Атланту Трэшерз" и "Нью-Джерси Дэвилз". Всего на его счету 919 матчей, 442 гола и 430 передач в регулярном чемпионате НХЛ.
В 2012 году Ковльчук вместе с "Дэвилз" дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором команда уступили "Лос-Анджелесу" (2-4).
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