Корейские клубы проведут Лигу чемпионов без зрителей из-за коронавируса

Корейские футбольные клубы не смогут провести домашние матчи Лиги чемпионов АФК в присутствии зрителей. Причиной стала вспышка коронавируса в Корее, сообщает AP.

За несколько дней в стране вирусом заразились 893 человека, из которых девять умерли. Корейское правительство приняло решение перенести начало учебного года в школах. Также отменен чемпионат Кореи по футболу и командный чемпионат мира по настольному теннису.

В этом сезоне от Кореи в Лиге чемпионов сыграют:

"Сеул";

"Ульсан";

"Сувон";

"Чонбук".

Первые домашние матчи состоятся 3 и 4 марта. Ранее сообщалось, что игры китайских "Гуанчжоу Эвергранд", "Шанхай СИПГ" и "Шанхай Шэньхуа" перенесены на апрель-май. В то же время "Бэйцзинь" начнёт турнир вовремя.