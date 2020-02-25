Корейские футбольные клубы не смогут провести домашние матчи Лиги чемпионов АФК в присутствии зрителей. Причиной стала вспышка коронавируса в Корее, сообщает AP.
За несколько дней в стране вирусом заразились 893 человека, из которых девять умерли. Корейское правительство приняло решение перенести начало учебного года в школах. Также отменен чемпионат Кореи по футболу и командный чемпионат мира по настольному теннису.
В этом сезоне от Кореи в Лиге чемпионов сыграют:
Первые домашние матчи состоятся 3 и 4 марта. Ранее сообщалось, что игры китайских "Гуанчжоу Эвергранд", "Шанхай СИПГ" и "Шанхай Шэньхуа" перенесены на апрель-май. В то же время "Бэйцзинь" начнёт турнир вовремя.
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