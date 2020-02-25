ЧМ по настольному теннису в Корее отменён из-за коронавируса

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила об отмене командного чемпионата мира, который должен был пройти в корейском Пусане c 22 по 29 марта. Решение принято из-за вспышки коронавируса.

"В условиях вспышки коронавируса по всей Корее, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета", - сообщает пресс-служба ITTF.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о последней статистике распространения коронавируса. За сутки в мире умер 71 заразившийся.