Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила об отмене командного чемпионата мира, который должен был пройти в корейском Пусане c 22 по 29 марта. Решение принято из-за вспышки коронавируса.
"В условиях вспышки коронавируса по всей Корее, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета", - сообщает пресс-служба ITTF.
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