Губерниев сравнил дело Логинова с инцидентом с Голуновым

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою позицию по инциденту с Александром Логиновым на чемпионате мира в Антерсельве. Итальянская полиция провела обыск в номере спортсмена в 6 часов утра перед эстафетной гонкой. Позже россиянин снялся с масс-старта.

По мнению Губерниева, ситуацию можно сравнить со случаем журналиста Ивана Голунова, которого полиция безосновательно обвинила в хранении наркотиков. Журналист считает, что в обоих случаях помогла широкая огласка.

"IBU на ровном месте разозлил огромную страну и ее болельщиков. Я очень благодарен тем людям, которые мне сообщили об этих обысках. Это мои тюменские друзья, Алексей Нуждов. Мы мгновенно вылетели из отеля и дали событию максимальную огласку. Этой огласки боятся люди, которые все придумали. Спасибо Саше Логинову за теплые слова в адрес моей бригады. Здесь нужна огласка, как в случае с Иваном Голуновым", — приводит "Чемпионат" слова Губерниева.

Допинговый случай Логинова

Логинов ранее отбыл дисквалификацию за употребление ЭПО. После победы в спринте норвежские и шведские биатлонисты заявили, что россиянина не должно быть на турнире.

Из-за допингового случая и присутствия на турнире тренера Александра Касперовича без аккредитации позволило IBU и полиции открыть дело и провести обыск.