Международный союз биатлонистов (IBU) огласил призовые, которые заработали спортсмены во время чемпионата мира-2020 в Антерсельве. За победу в личных гонках биатлонисты получили 25 тыс. евро, за лучший результат в эстафетах - по 7 тыс. евро на человека.
Лидером среди всех участников стала норвежка Марте Олсбу Ройселанн, которая взяла три золота в эстафетах, два золота и две бронзы в личных гонках. Её заработок составил 99 тыс. евро.
Второе место по призовым среди женщин занимает итальянка Доротея Вирер. Она заработала 83,35 тыс. Евро.
Лидер среди мужчин - Йоханнес Бё, который заработал 90,5 тысяч евро. Француз Мартен Фуркад получит 66,7 тыс. евро.
Российский биатлонист Александр Логинов заработал 46,5 тысяч евро. Он выиграл две медали - золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
Среди девушек больше всего заработала Екатерина Юрлова - 10,5 тыс. евро. Призовые распределяются среди первых 20 биатлонистов финишного протокола.
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