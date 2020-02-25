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Источник Правда.Ру

Названа сумма призовых, которую Логинов заработал на чемпионате мира

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил призовые, которые заработали спортсмены во время чемпионата мира-2020 в Антерсельве. За победу в личных гонках биатлонисты получили 25 тыс. евро, за лучший результат в эстафетах - по 7 тыс. евро на человека.

Лидером среди всех участников стала норвежка Марте Олсбу Ройселанн, которая взяла три золота в эстафетах, два золота и две бронзы в личных гонках. Её заработок составил 99 тыс. евро.

Второе место по призовым среди женщин занимает итальянка Доротея Вирер. Она заработала 83,35 тыс. Евро.

Лидер среди мужчин - Йоханнес Бё, который заработал 90,5 тысяч евро. Француз Мартен Фуркад получит 66,7 тыс. евро.

Призовые россиян на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов заработал 46,5 тысяч евро. Он выиграл две медали - золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Среди девушек больше всего заработала Екатерина Юрлова - 10,5 тыс. евро. Призовые распределяются среди первых 20 биатлонистов финишного протокола.

Темы биатлон екатерина юрлова александр логинов чемпионат мира по биатлону
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