Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг рассказала о том, что закрыла комментарии в Instagram. Норвежку не устраивает, что болельщики ей постоянно напоминают о допинговом случае. Лыжница отбыла 1,5 года дисквалификации за употребление клостебола.
"Меня многие не любят и хотят оскорбить. В интернете много троллей и хейтеров. К сожалению, такое происходит. Я бы хотела, чтобы люди сначала думали. Я закрыла это, больше не читаю комментарии. Они ничего не дают. Комментарии вообще можно убрать", — заявила Йохауг Dagbladet.
Допинговый случай Йохауг вызвал большой скандал. Норвежка объяснила попадание клостебола в организм через мазь для губ. Норвежская лыжная ассоциация дала лыжнице дисквалификацию на 11 месяцев, что позволило бы ей принять участие в Олимпиаде-2018. WADA не приняло доводов спортсменки и дисквалифицировало Йохауг на 1,5 года.
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