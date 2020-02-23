Йоханнес Бе победил в масс-старте Чемпионата мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте в заключительном этапе Чемпионата мира по биатлону. Он смог пройти трассу за 38 минут 9,5 секунды. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. Бронзу получил еще один французский спортсмен Эмильен Жаклен.

Лучший результат из российской сборной показал Никита Поршнев. Он пришел 26-м.

Ранее с масс-старта снялся Александр Логинов. Позже стало известно, что ночью к нему приезжали полицейские для подписания протокола.