Норвежец Голберг победил в многодневке "Ски Тур". Большунов седьмой

Российский лыжник Александр Большунов занял седьмое место в гонке преследования заключительного этапа "Ски Тур". Победителем многодневки стал норвежец Пол Голберг, ему удалось преодолеть трассу за 1:23:51,6. Большунов пришел 1 минуту и 41 секунду позже.

Второе и третье место также заняли представители Норвегии - Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд соответственно.