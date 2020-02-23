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Источник Правда.Ру

Норвежец Голберг победил в многодневке "Ски Тур". Большунов седьмой

Спорт » Одиночные виды

Российский лыжник Александр Большунов занял седьмое место в гонке преследования заключительного этапа "Ски Тур". Победителем многодневки стал норвежец Пол Голберг, ему удалось преодолеть трассу за 1:23:51,6. Большунов пришел 1 минуту и 41 секунду позже.

Второе и третье место также заняли представители Норвегии - Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд соответственно.

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