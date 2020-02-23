Логинов не будет пытаться вернуть вещи, изъятые при обыске

Александр Логинов, отказавшийся от участия в масс-старте заключительного этапа Чемпионата мира по биатлону, заявил, что не планирует возвращать свои вещи, изъятые при обыске. Ранее гостиничный номер биатлониста обыскала итальянская полиция. Спортсмена вновь подозревают в употреблении запрещенных веществ.

"Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук. Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть - прежде всего психологически", - рассказал Логинов.