Соперники Александра Логинова оказалась не рады его снятию с масс-старта Чемпионата мира по биатлону. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Злопыхатели-негодяи таки сделали свое черное дело. К сожалению, к этому все и шло. Думаю, что Бе и Фуркад не совсем конченые, поэтому не слишком празднуют случившееся. А если конченые, то с ними и разговаривать не о чем", - заявил биатлонист.