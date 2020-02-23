Дмитрий Губерниев рассказал, что в ночь на 23 февраля итальянская полиция вновь приезжала к Александру Логинову. По словам комментатора, полицейские хотели, чтобы российский биатлонист подписал протокол.

"До поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать, Драчёв уехал из отделения в час ночи, потом дружно - к Логинову в отель... Тут не до стартов уже, и Логинов снялся с последней гонки", - объяснил Губерниев причину снятия Логинова с масс-старта.