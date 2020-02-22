Сборная Франции одержала победу в мужской эстафете Чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла Норвегия, бронзу получила сборная Германии.
Российская сборная стала четвертой, отстав от лидеров гонки на 1.44,7.
Напомним, накануне утром в номере российского биатлониста Александра Логинова прошли обыски. Его подозревают в принятии допинга.
Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.