Россия заняла восьмое место в женской эстафете ЧМ по биатлону

Победу в женской эстафете Чемпионата мира по биатлону одержала сборная Норвегии. Серебро завоевала сборная Германии, а бронзу получила украинская сборная.

Россию на соревнованиях представляли Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. Российская сборная заняла восьмое место. Команда россиянок сильно отстала от оппонентов из-за неудачной стрельбы Мироновой.