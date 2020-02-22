Победу в женской эстафете Чемпионата мира по биатлону одержала сборная Норвегии. Серебро завоевала сборная Германии, а бронзу получила украинская сборная.
Россию на соревнованиях представляли Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. Российская сборная заняла восьмое место. Команда россиянок сильно отстала от оппонентов из-за неудачной стрельбы Мироновой.
Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.