Логинова включили в состав сборной РФ на эстафету ЧМ по биатлону

Биатлониста Александра Логинова включили в состав сборной России на эстафету Чемпионата мира. Это означает, что спортсмен примет участие в заключительном этапе соревнований. Такое сообщение появилось на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Ранее в сборной России предполагали, что у полицейских могут возникнуть дополнительные вопросы к Александру Логинову, в номере которого прошел обыск. Поэтому ходили слухи о том, что биатлонист может пропустит эстафету 22 февраля.