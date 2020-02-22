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Логинова включили в состав сборной РФ на эстафету ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Биатлониста Александра Логинова включили в состав сборной России на эстафету Чемпионата мира. Это означает, что спортсмен примет участие в заключительном этапе соревнований. Такое сообщение появилось на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Ранее в сборной России предполагали, что у полицейских могут возникнуть дополнительные вопросы к Александру Логинову, в номере которого прошел обыск. Поэтому ходили слухи о том, что биатлонист может пропустит эстафету 22 февраля.

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