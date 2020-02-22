Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить эстафету Чемпионата мира по биатлону 22 февраля. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров.
"Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы - нет", - пояснил старший тренер.
В Международном союзе биатлонистов заявили, что обыски связаны с тем, что тренер Александра Логинова Александр Касперович использовал чужую аккредитацию.
Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.