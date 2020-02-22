Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Логинов может пропустить эстафету из-за обысков

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить эстафету Чемпионата мира по биатлону 22 февраля. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров.

"Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы - нет", - пояснил старший тренер.

В Международном союзе биатлонистов заявили, что обыски связаны с тем, что тренер Александра Логинова Александр Касперович использовал чужую аккредитацию.

биатлон эстафета чемпионат мира сергей белозеров александр логинов александр касперович
Последние материалы
Минэкономразвития и минфин должны прийти к балансу
"В одних трусах смотрели": Логинов рассказал об обыске в своем номере
В Челябинске в массовой драке убит подросток
Перенесший инсульт Дибров пообещал Малышевой бросить курить
Стала известна причина обысков в номерах Логинова и Гараничева
Киркоров тратит на одежду более миллиона евро в год
Коронавирус обнажил колоссальную деградацию мирового сообщества
Сандерс рекомендовал России "держаться подальше" от выборов в США
Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова
В номерах биатлонистов Логинова и Гараничева проходят обыски
Популярное
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией

Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.

Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Очередному дипломату отказали в визе США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Эксперт: Украина представляет большой интерес для Европы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ