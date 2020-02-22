Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить эстафету Чемпионата мира по биатлону 22 февраля. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров.

"Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы - нет", - пояснил старший тренер.