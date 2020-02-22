Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал сообщения об обыске в его номере в итальянском отеле. Напомним, полицейские пришли к спортсмену в шесть утра и задержали его по запросу IBU.
"Проснулись, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Это был запрос от IBU по документам", - рассказал биатлонист телеканалу "Матч ТВ".
Логинов, которому сегодня выходить на эстафету, признался, что возмущен и расстроен происходящем. По его словам, никаких обвинений предъявлено не было.
"Надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что какой-то положительный итог выйдет. Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает", - добавил спортсмен.
Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.