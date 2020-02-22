"В одних трусах смотрели": Логинов рассказал об обыске в своем номере

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал сообщения об обыске в его номере в итальянском отеле. Напомним, полицейские пришли к спортсмену в шесть утра и задержали его по запросу IBU.

"Проснулись, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Это был запрос от IBU по документам", - рассказал биатлонист телеканалу "Матч ТВ".

Логинов, которому сегодня выходить на эстафету, признался, что возмущен и расстроен происходящем. По его словам, никаких обвинений предъявлено не было.