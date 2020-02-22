Стала известна причина обысков в номерах Логинова и Гараничева

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о возможной причине интереса итальянской полиции к российским биатлонистам и обысках в их гостиничных номерах. Ранее российские СМИ сообщали, что в номерах Александра Логинова и Евгения Гараничева идут обыски, самих биатлонистов задержали и везут в участок полиции.

"Первое и основное - они по заявлению IBU и комитета проводят проверку в нашем отеле и заодно смотрят на запрещенные препараты у Александра Логинова. В связи с допинговым прошлым Логинова по одному заявлению смотрят два. Личный тренер Логинова взял чужую аккредитацию... На основании этого проводится проверка", - рассказал Драчев.