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Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова

Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил, что в гостиничных номерах двух российских биатлонистов проходят обыски. По его словам, полицейские приехали к спортсменам ранним утром, около шести утра. 

"Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону! Изъят компьютер и телефон Логинова, силовики приехали в 6 утра", - написал Губерниев в Instagram.

Напомним, российские биатлонисты находятся в итальянском городе Антхольц-Антерсельва, где с 12 по 23 февраля проходит Чемпионат мира по биатлону.

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