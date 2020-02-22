Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил, что в гостиничных номерах двух российских биатлонистов проходят обыски. По его словам, полицейские приехали к спортсменам ранним утром, около шести утра.
"Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону! Изъят компьютер и телефон Логинова, силовики приехали в 6 утра", - написал Губерниев в Instagram.
Напомним, российские биатлонисты находятся в итальянском городе Антхольц-Антерсельва, где с 12 по 23 февраля проходит Чемпионат мира по биатлону.
Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.