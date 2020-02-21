Штаб сборной России сделал замену в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

Тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что Евгений Гараничев выступит в эстафете на чемпионата мира в Антерсельве. Ранее глава СБР Владимир Драчёв заявил, что спортсмен не готов к гонке и участие в ней примет Саид Халили.

Сегодня решение тренерского штаба изменилось, сообщает ТАСС. Биатлонисты будут стартовать в эстафете в таком порядке:

Матвей Елисеев;

Евгений Гараничев;

Никита Поршнев;

Александр Логинов.

Отметим, чемпионат мриа завершится в воскресенье, 23 февраля. Россию в мужском масс-старте представят Елисеев, Поршнев и Логинов. На данный момент российская команда идёт в медальном зачёте четвёртой, уступая Норвегии, Франции и Италии.