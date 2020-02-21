Тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что Евгений Гараничев выступит в эстафете на чемпионата мира в Антерсельве. Ранее глава СБР Владимир Драчёв заявил, что спортсмен не готов к гонке и участие в ней примет Саид Халили.
Сегодня решение тренерского штаба изменилось, сообщает ТАСС. Биатлонисты будут стартовать в эстафете в таком порядке:
Отметим, чемпионат мриа завершится в воскресенье, 23 февраля. Россию в мужском масс-старте представят Елисеев, Поршнев и Логинов. На данный момент российская команда идёт в медальном зачёте четвёртой, уступая Норвегии, Франции и Италии.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.