Квят на "Альфа Таури" показал четвёртый результат на тестах в Барселоне

Гонщик команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят показал четвёртый результат на предсезонных тестах в Барселоне. Россиянин проехал 62 круга, один из которых преодолел за 1 минуту 17,427 секунды.

Результаты первой тройки пилотов выглядят так:

Вальттери Боттас ("Мерседес") - 1.15,732. Эстебан Окон ("Рено"; 1.17,102). Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт"; 1.17,338).

"Альфа Таури" и Даниил Квят

"Альфа Таури" - преемница "Торо Россо", который выступает в Формуле-1 с 2006 года. Лучший результат команды в Кубке конструкторов - шестое место - был показан в 2008 году.

Российский пилот Даниил Квят выступал за "Торо Россо" в 2014, 2016, 2017 и 2019 годах.

"Альфа Таури" - один из брендов концерна "Ред Булл" в индустрии моды. Марка Была запущена в 2016 году.