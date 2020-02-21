Гонщик команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят показал четвёртый результат на предсезонных тестах в Барселоне. Россиянин проехал 62 круга, один из которых преодолел за 1 минуту 17,427 секунды.
Результаты первой тройки пилотов выглядят так:
"Альфа Таури" - преемница "Торо Россо", который выступает в Формуле-1 с 2006 года. Лучший результат команды в Кубке конструкторов - шестое место - был показан в 2008 году.
Российский пилот Даниил Квят выступал за "Торо Россо" в 2014, 2016, 2017 и 2019 годах.
"Альфа Таури" - один из брендов концерна "Ред Булл" в индустрии моды. Марка Была запущена в 2016 году.
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