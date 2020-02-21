Женская сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею с мячом в полуфинале чемпионата мира победила Норвегию - 4:0. Два мяча забила Татьяна Гуринчик, по одному - Кристина Машинская и Галина Михайлова.

Финал турнира состоится 22 февраля. Вторым участником решающего матча станет победитель матча Швеция - Финляндия.

Женский чемпионат мира по хоккею с мячом

Турнир проводится с 2004 года. Ранее десять раз в финале играли команды России и Швеции. Один раз победили россиянки (в 2014 году), девять - шведки.