Назван состав сборной России по гандболу на олимпийский отбор
Федерация гандбола России (ФГР) огласила состав женской команды на отборочный турнир Олимпиады-2020 в Токио. Команда в Венгрии сыграет против хозяек турнира, а также Сербии и Казахстана. Путёвки на Игры получат две команды.
Всего в заявке 28 гандболисток. На турнир можно будет заявить 16, еще три дозаявить по ходу соревнований.
Состав женской сборной России по гандболу на олимпийский отбор
Вратари:
- Виктория Калинина ("Кубань").
- Анастасия Лагина ("Лада").
- Анна Седойкина ("Ростов-Дон").
- Кира Трусова ("Астраханочка).
Левые крайние:
- Полина Горшкова (ЦСКА).
- Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон").
- Наталья Решетникова ("Лада").
Левые полусредние:
- Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон").
- Ольга Горшенина (ЦСКА).
- Елизавета Малашенко ("Астраханочка").
- Елена Михайличенко ("Лада").
Разыгрывающие:
- Екатерина Ильина (ЦСКА).
- Ирина Никитина, Ярослава Фролова (обе - "Ростов-Дон").
- Карина Сабирова ("Астраханочка").
Линейные:
- Яна Жилинскайте (ЦСКА).
- Анастасия Илларионова ("Звезда").
- Ксения Макеева ("Ростов-Дон").
- Елизавета Матлашова ("Кубань").
Правые полусредние:
- Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе - "Ростов-Дон").
- Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).
Правые крайние:
- Диана Голуб ("Кубань").
- Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе - "Ростов-Дон").
- Ольга Фомина ("Лада").