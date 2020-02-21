Назван состав сборной России по гандболу на олимпийский отбор

Федерация гандбола России (ФГР) огласила состав женской команды на отборочный турнир Олимпиады-2020 в Токио. Команда в Венгрии сыграет против хозяек турнира, а также Сербии и Казахстана. Путёвки на Игры получат две команды.

Всего в заявке 28 гандболисток. На турнир можно будет заявить 16, еще три дозаявить по ходу соревнований.

Состав женской сборной России по гандболу на олимпийский отбор

Вратари:

Виктория Калинина ("Кубань").

Анастасия Лагина ("Лада").

Анна Седойкина ("Ростов-Дон").

Кира Трусова ("Астраханочка).

Левые крайние:

Полина Горшкова (ЦСКА).

Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон").

Наталья Решетникова ("Лада").

Левые полусредние:

Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон").

Ольга Горшенина (ЦСКА).

Елизавета Малашенко ("Астраханочка").

Елена Михайличенко ("Лада").

Разыгрывающие:

Екатерина Ильина (ЦСКА).

Ирина Никитина, Ярослава Фролова (обе - "Ростов-Дон").

Карина Сабирова ("Астраханочка").

Линейные:

Яна Жилинскайте (ЦСКА).

Анастасия Илларионова ("Звезда").

Ксения Макеева ("Ростов-Дон").

Елизавета Матлашова ("Кубань").

Правые полусредние:

Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе - "Ростов-Дон").

Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Правые крайние: