Холанд признан футболистом недели в Лиге чемпионов

УЕФА признал нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Холанд в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" сделал дубль, чем принёс команде победу со счётом 2:1. Норвежец догнал в бомбардирской гонке Лиги чемпионов форварда "Баварии" Роберта Левандовски. У обоих по 10 голов.

Кроме того, Холанд стал первым футболистом, сыгравшим за два клуба в один сезон Лиги чемпионов. В январе дортмундцы купили его у "Зальцбурга". Ранее регламент турнира не позволял заявлять на плей-офф игроков, которые выступали за другие команды в групповом турнире.